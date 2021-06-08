هكذا ستكون صور فنانات اليوم بالأبيض والأسود

يسيطر علينا فى الفترة الأخيرة الحنين إلى زمن الأبيض والأسود، حيث دائمًا ما نبحث عن معلومات عنه بشكل دائم، ونسرح بخيالنا عندما نجد صورة من العصور القديمة، لنضع أنفسنا مكان صاحب الصورة، أو ربما قد نتخيل أنفسنا نمشي في الشوارع خلال العصور القديمة.

منى زكي

وساعدنا تطور التقنيات الحديثة هذه الأيام على أن نعيش ولو للحظة واحدة وسط هذه الذكريات، من خلال خاصية التصوير باللون الأبيض والأسود، ومؤخرا ظهر تطبيق على الهواتف الذكية، يساعدك على تحويل صورتك الحديثة لتبدو وكأنها تنتمي لأحد العصور القديمة، بكافة التفاصيل وحتى الأزياء.

سوسن بدر

هذا التطبيق لاقى اهتماما كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا، الذين بدأوا في تحويل صورهم إلى لوحات تنتمى للعصور القديمة من خلال هذا التطبيق، ومؤكدين انه أشبع رغبتهم في التواجد في الأزمنة القديمة.

ياسمين عبد العزيز

"اليوم السابع" استخدم هذا التطبيق في تخيل شكل نجمات اليوم في العصور القديمة، حيث أظهر كل فنانة منهن في عصر مختلف من العصور، وأظهرن جمالا لافتا، فبجانب الصفات المميزة لكل فنانة منهن، فإن شكلهن اختلفن عند تحويل صورتهن للأبيض والأسود بازياء تعود للعصور القديمة في عدد من الدول.

نيللى كريم

قمنا من خلال التطبيق بتحويل صور لعدد من الفنانات بدءا من الفنانة منى زكي وسوسن بدر وصولا إلى الفنانة ياسمين رئيس وسمية الخشاب، وظهرن جميعا بصور جميلة وأضافت ملامح وجههم المميزة الجاذبية للصور.