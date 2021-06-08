الفنان المصري خالد عليش في المستشفى.. ما السبب؟



شعبان بلال (القاهرة)

يتلقى الفنان والمذيع المصري خالد عليش العلاج في أحد مستشفيات القاهرة لمروره بأزمة صحية مفاجئة حسب ما أعلن شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر طارق عليش عبر حسابه على فيس بوك صورة لشقيقه خالد وهو على السرير في أحد المستشفيات، معلقا:«ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل».

وحسب مصادر مقربة من الفنان فإن عليش خضع لعملية جراحية في أحد المستشفيات مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، موضحة أن حالته الصحية مستقرة الآن وسيغادر المستشفى غداً الأربعاء.

وخالد عليش من مواليد 1986 بمحافظة القاهرة بحي السيدة زينب، ثم انتقل إلى حي إمبابة وقضى به فترة طويلة، والتحق بكلية الهندسة قسم الاتصالات وتخرج فيها عام 2010.

وكانت بداية خالد عليش مع الفن أثناء فترة دراسته بالجامعة، حيث كان يشارك في الأعمال المقدمة على خشبة مسرح الجامعة، بعد ذلك بدأ يشارك كممثل في عدد من الفعاليات التي كانت تُقام في ساقية الصاوي.

ويعتبر مسلسل «أحسن أب» هو آخر أعمال خالد عليش، التي عُرضت في شهر رمضان 2021، مع النجوم علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وغيرهم.