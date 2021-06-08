إليك مواصفات سيارة هيونداي الجديدة في مصر التي أشعلت السوشيال ميديا

أحمد عاطف (القاهرة)

أشعلت سيارة هيونداي i20 الجديدة لعام 2021 السوشيال ميديا فى مصر، لا سيما مع أسعارها وأنها تنتمي إلى فئة السيارات الهاتشباك التي تتميز بمجموعة من المواصفات والمميزات ووسائل الأمان.

وتعد السيارة مزودة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام للتحذير في الاصطدام الأمامي والخلفي، كما إن السيارة مزودة بكاميرا خلفية، إضافة إلى كشافات ضبابية أمامية وإشارات بالمرايات الجانبية.

وبين رواد مواقع التواصل أنها تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1400 سي سي، بقوة 99 حصاناً، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، ويبلغ طولها نحو 4040 مم والعرض 1775 مم، كما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1450 مم، ومساحة التخزين في الحقيبة الخلفية يبلغ 351 لتراً، فيما تتسارع السيارة من الثبات في نحو 11.6 ثانية كما تبلغ العجلات الرياضية بقياس 16 و17 بوصة.

وتحتوي سيارة هيونداي i20 2021 شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، والتي تدعم أنظمة car play , apple , android ، و4 مكبرات للصوت للفئة الأولى، و6 للفئة الثانية ومدخل USB وبلوتوث، إضافة لشاحن لاسلكي للأجهزة الذكية وشاحن خلفي، ومصابيح led أمامية و خلفية وحساسات أوتوماتيكية للأمطار.