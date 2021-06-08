«فاطمة كشري».. تفاصيل الحالة الصحية لأشهر كومبارس مصرية

أحمد عاطف (القاهرة)

ظهرت أشهر كومبارس مصرية المعروفة بـ«فاطمة كشري» في صورة وهي ترقد على سرير المرض عقب إجراء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات في مصر، وهي ما تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب مقربين من «كشري» فإنها تعاني من وعكة صحية منذ مارس الماضي، وأجرت عملية جراحية وغادرت المستشفى إلى منزلها، لافتين إلى أن حالتها غير مستقرة وتحتاج دعوات طيبة حتى تتعافى وتعود لعملها.

ولفت المقربون من أشهر كومبارس مصرية أنها تحدثت عن حزنها لتجاهل عدد من الأصدقاء لها وعدم سؤالهم عن حالتها الصحية، فيما كان آخر ظهور لها على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل «ضل راجل» بطولة الفنان المصري ياسر جلال والذي تم عرضه في رمضان الماضي.

وتعد «كشري» من أشهر الفنانين الذين يتمتعون بالحضور وخفة الظل، وتظهر دائماً فى أدوار درامية ساخرة شاركت خلالها كبار الفنانين في الدراما والأفلام المصرية.