كيف تتعلم التصوير والرسم والطباعة؟

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن المستوى الأول للمبتدئين في مجال «الرسم والتصوير، والطباعة»، مستهدفةً الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة، من أطفال المراكز والجمهور، وذلك «عن بُعد» عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز». وتعرف الأطفال خلال دورة «الرسم والتصوير»التي قدمتها الأستاذة روضة سعيد الكتبي، على أساليب وتقنيات الرسم والتصوير، كما تعلموا على الطرق الحديثة لإنتاج لوحات فنية مبتكرة من إبداعاتهم من خلال تطبيق المهارات التي تلقوها.

وتفاعل الأطفال في «دورة الطباعة» التي نفذتها الفنانة سلامة عبد الله النعيمي، وتدربوا على مهارات الرسم بالطباعة وأساليبه المتنوعة باستخدام المواد الخامة المتاحة لديهم، واستطاع الأطفال من إنتاج أعمال فنية متميزة تحمل قيماً جمالية ولمسات طفولية، وذلك عبر تقنية الرسم بالطباعة.

الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة تسعى من خلال هذه الدورات والأنشطة الفنية التي تنظمها إلى التعرف على مواهب الأطفال وقدراتهم والسعي نحو صقلها وتنميتها، بالإضافة إلى تشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة في مجالات الفنون.