تعرف على المدرعة الروسية التي تدار بالهاتف المحمول

تمكن الخبراء في شركة الصناعات العسكرية الروسية من تطوير أقوى ناقلة جنود مدرعة ذات عجلات، المعروفة باسم «بوميرانغ»، إلى آلية يمكن التحكم فيها عن بُعد بوساطة الهاتف المحمول.

وقال «ألكسندر كراسوفيتسكي» المدير العام للشركة:«بالإمكان التحكم بحركة ناقلة الجنود المدرعة عن بُعد، بالسير إلى الأمام والخلف، وكذلك التحكم بحركة برج الأسلحة وماسورة المدفع».

وتتميز المدرعة الآلية «بوميرانغ» بوزنها الذي يبلغ 34400 كيلوغرام وحمولتها التي تبلغ 10700 كيلوغرام.. ويمكنها أن تسير على الطريق المعبد بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.. ويمكن تزويدها بكمية من الوقود تكفي لمسافة 800 كيلومتر.