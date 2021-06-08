راغب علامة يتصدر تريند جوجل.. والسبب!



أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الثلاثاء، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.

من جانبها، شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها مجموعة صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده عبر حسابها على «إنستجرام» تجمعهم بوجود الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

إلى ذلك، حرص راغب علامة على دعم زوجته والوقوف بجانبها خلال مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص الموضة، ولذلك حضر معها الى مصر منذ عدة أيام.

يأتي ذلك فيما يستعد راغب علامة لإحياء حفل غنائي جديد له في الإمارات من المقرر له يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفى ذات الوقت يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».