مبادرة مصرية لإنقاذ زهرة نادرة في العالم

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق المستكشف المصري محمد مبروك مبادرة لإنقاذ الوردة البرية روزا أرابيكا أحد أكثر الأزهار ندرة على مستوى العالم.

وقال مبروك إن الزهرة لم يتبق منها إلا نحو 10 شجيرات فقط، وهي آخر ما تبقى من ذلك النوع على كوكب الأرض، وموجودة في محمية سانت كاترين بشمال سيناء، وهي بحاجة لحملات توعية من أجل حمايتها.

وأضاف المستكشف المصري أن الزهرة مهددة بالتجميع الزائد عن الحد، وذلك كونه يشتهر بخواص طبية بين أهالي البلدة، بل وأصبحت مهددة بشكل أكبر عندما انتشرت معلومات ندرتها الشديدة ومخاوف انقراضها.

على جانب آخر يسعى برنامج قيادة الحفظ البريطاني إلى حماية الزهرة النادرة من الانقراض، وذلك عبر مجموعة من الخطوات، من بينها القيام بحملات توعية بين أفراد المجتمع المصري والسائحين حول أهمية الزهرة وندرتها، إضافة إلى وضع حراسة بيئية على الأشجار حاملة الزهرة.

وبحسب برنامج قيادة الحفظ البريطاني، فإن زهرة روزا أرابيكا المشهورة باسم زهرة سيناء موجودة في تسعة مواقع فقط هناك، ووضع البرنامج الزهرة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وذلك من أجل تحديد الطرق والإجراءات المناسبة لحمايتها على المدى البعيد.









