أحمد الهرمي يرفع الراية البيضاء

مراد اليوسف (دبي) في خطوة غنائية جديدة، طرح الملحن الإماراتي أحمد الهرمي أغنية جديدة من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها لأول مرة مع الشاعر السعودي «واحد»، حملت عنوان «الراية البيضاء»، والذي يقول فيها: «رفعت الراية البيضاء وجيت بحب خاضع لك.. وسلمت الأمر بيدك وكل هذا وبس لجلك»، حاملة اللون الغنائي الكلاسيكي الذي يشبه أسلوبه اللحني. وأوكل الهرمي الذي يعد من أشهر الملحنين الخليجيين مهمة التوزيع الموسيقي للأغنية للموزع المصري خالد عز، والمكس والماستر للمهندس البحريني جاسم محمد.

وكان الهرمي قد قدم أغنية «تريو» من ألحانه بشهر رمضان، حملت عنوان «أحلى شهر»، شاركه الغناء بها الفنانان البحرينيان نزار عبد الله وخالد عبد القادر، من كلمات «بو تركي»، إلى جانب تقديمه للفنان السعودي راشد الماجد أكثر من لحن.