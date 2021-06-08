«إمارات أف أم» تحصد جائزة العويس للإبداع

أبوظبي (الاتحاد) حاز برنامج «برزة رمضانية» الذي بثته إذاعة «إمارات أف أم» التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية على المركز الأول كأفضل برنامج إذاعي ثقافي ضمن جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 27، والتي تأسست لتشجيع الباحثين الإماراتيين على خدمة قضايا التنمية وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والأدبي والفني.

استضاف برنامج «برزة رمضانية» الذي عرض في شهر رمضان الماضي عدداً من الشخصيات المحلية وكبار المواطنين، ممن كان لهم الدور البارز في تاريخ الدولة، لإلقاء الضوء على مواقف رمضانية وأحداث في حياة ضيوفه كانت لها بصمة إيجابية في المجتمع، وهو من إعداد وتقديم حارب السويدي، والتنسيق الفني ثروت مصطفى، ومن إخراج يعقوب الروسي.

وقال عبد الرحمن عوض الحارثي المدير التنفيذي لشبكة أبوظبي الإذاعية: «نحن سعداء بحصولنا على جائزة العويس للإبداع، الأمر الذي يؤكد سعينا الدائم في «أبوظبي للإعلام» لتلبية تفضيلات جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير إذاعاتنا ومنصاتنا الرقمية، وترسيخ الثقافة الوطنية وتوفير محتوى متنوع وهادف لتعزيز الوعي الوطني لدى كافة مستمعينا، وإلقاء الضوء على إنجازات المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات.» .

ونجحت إذاعة «إمارات أف أم» منذ تأسيسها عام 1995 في استقطاب الجمهور على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج العربي للاستماع لمجموعة من البرامج التفاعلية والترفيهية والفقرات الغنائية والموسيقية والأخبار، ومن أبرزها برنامجها الصباحي «أحلى صباح» والبرنامج الجماهيري الشعبي «عقة بحر» والبرنامج المتنوع «محطات الظهيرة» والمجلة المسائية «أحلى مسا» و«جلسات أغاني إمارات أف أم» المتوفرة عبر تطبيق Emarat FM.

ويذكر أن شبكة أبوظبي الإذاعية قد أجرت تحديثات شاملة لمواقعها الإلكترونية، وأطلقت منصات وتطبيقات رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث مباشر وخدمات إعادة مشاهدة البرامج، وإدماج تقنيات مثل «أليكسا» و«بريس ريدير» بشكل متوافق بالكامل مع نظامي التشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»، بالإضافة إلى تطوير تجربة الاتصال عبر تطبيق «آبل تي في».