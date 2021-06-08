تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم اليوم الثلاثاء، من بينها موقع الحكومة البريطانية وشبكة "سي.إن.إن" وصحف الجارديان ونيويورك تايمز.
ولم تتأكد على الفور المزيد من التفاصيل، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ذكرت أن العطل ربما يرتبط بشركة "فاستلي" لتزويد الخدمات السحابية، والذي يدعم الكثير من المواقع الإلكترونية الرئيسية.
#عاجل..— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) June 8, 2021
توقف خدمات مواقع إخبارية تابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، من بينهم..
- الموقع الرسمي للحكومة البريطانية
- سي إن إن الأميركية
- الغارديان البريطانية
- لوموند الفرنسية
- تطبيق بلومبيرغ
- مواقع أمازون
- وسائل إعلام كبرى أخرى #نتصدر_المشهد pic.twitter.com/0ptHnhKKHA