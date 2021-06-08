خلل مفاجئ في شبكة الانترنت يعطل مواقع حكومية وإخبارية حول العالم

تعطل عدد من المواقع الإلكترونية حول العالم اليوم الثلاثاء، من بينها موقع الحكومة البريطانية وشبكة "سي.إن.إن" وصحف الجارديان ونيويورك تايمز.

ولم تتأكد على الفور المزيد من التفاصيل، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" ذكرت أن العطل ربما يرتبط بشركة "فاستلي" لتزويد الخدمات السحابية، والذي يدعم الكثير من المواقع الإلكترونية الرئيسية.