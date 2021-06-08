أعرف علامات ضربة الشمس.. واحذر العطش والتعرق

التعرض لأشعة الشمس في ظل الطقس الحار لساعات طويلة، يعرضك لعواقب صحية وخيمة إذا لم يتم علاجها بأسرع وقت، لذا من المهم الانتباه الى علامات الإصابة بضربة الشمس حتى يتم معالجتها بشكل فورى، حيث يصبح الأمر أكثر خطورة عندما تصل درجة حرارة جسمك الى ما بين 38-40 درجة مئوية (104 فهرنهايت).

وطبقا لتقرير نشر في صحيفة مترو البريطانية، فهناك العديد من علامات الإصابة بضربة الشمس التي يجب الانتباه إليها ، بما في ذلك ما يلي:



الصداع

الدوخة والارتباك

فقدان الشهية والشعور بالغثيان

التعرق المفرط وشحوب الجلد ورطوبته

تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

سرعة التنفس أو النبض

العطش الشديد

وذكر التقرير بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تجنب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض لضربة الشمس، حيث أوصت هيئة الصحة البريطانية NHS، بشرب الكثير من السوائل الباردة خاصة عند ممارسة الرياضة.

وأشار التقرير إلى أن الاستحمام بالماء البارد يخفض درجة حرارة جسمك عندما تبدأ في الشعور بالحرارة الشديدة، كما يُنصح بارتداء الملابس القطنية أو الكتانية ذات الألوان الفاتحة لأنها تسمح بمرور الهواء ولن تحبس الحرارة على جسمك.

وأوصى التقرير بتجنب الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 عصرا، حيث تحدث ضربة الشمس في الغالب بسبب ارتفاع درجات الحرارة الخارجية ولكن يمكن أن تحدث أيضًا بسبب المجهود البدني، كما يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في موجات الحرارة أو الرطوبة العالية أو تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو الكحول من عوامل الخطر، كما يمكن لأمراض القلب واضطرابات الجلد أيضًا أن تزيد من فرص الإصابة بضربة الشمس، لذا تأكد من اتخاذ الاحتياطات.

ومن أبرز طرق العلاج من ضربة الشمس:



شرب الماء كثيرا أو تناول المشروبات الباردة.

الاستلقاء على الفراش ورفع القدمين قليلا.

تبريد البشرة بالكمادات الباردة.