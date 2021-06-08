نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى "العناية المركزة"

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن إصابة مواطنتها الفنانة مرام البلوشي بجلطة في القلب، ونقلها إلى "العناية المركزة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

ونشرت العيدان صورة تجمعها بمرام، معلقة: "الدعاء من القلب للفنانة الجميلة مرام، حيث تعرضت لجلطة بالقلب دخلت على أثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري".

وأضافت: "الله يقومك بالسلامة يالغالية أم علي، ويردك سالمة لبيتك وعيالك، والجدير بالذكر أن هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها يا رب الطف وخفف واشفِ واعفِ".

من جانبها، نشرت شقيقة مرام، الفنانة الكويتية هند البلوشي، صورة لها وهي في "العناية المركزة"، معلقة: "دعواتكم لأختي مرام في العناية اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقماً".