4 نصائح ثمينة لمقاومة الإفراط في تناول الطعام ؟!

يعتبر التحكم في حجم الطعام الذي نتناوله في كل وجبة أكبر عائق في رحلة إنقاص الوزن بالنسبة للكثيرين، في حين أن ممارسة التمارين الرياضية يساهم بما لا يزيد عن 30 في المائة، فإن الباقي يعتمد على ما تأكله، حتى لو كنت تتناول طعامًا صحيًا فإن إتقان فن التحكم في كمية الطعام مهم جدًا، وفقً لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بكميات كبيرة إلى عسر الهضم الذي يترتب عليه الشعور بعدم الراحة والحموضة والتجشؤ، حيث أن الاستمرار في زيادة الحمل على الجهاز الهضمي سيؤدى ذلك إلى فشله فى العمل بشكل صحيح، وبالتالي فإن التحكم فيما نتناوله هو المفتاح لتجنب مشاكل الهضم.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة نسبة الجلوكوز في الجسم، ويساعد تناول الطعام بنسب مضبوطة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

فالانتباه لما نـأكل يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في الحفاظ على الوزن تحت السيطرة، إن تناول الطعام المناسب بالكمية المناسبة هو أفضل طريقة للحصول على جسم أفضل، ويساعدك تناول الطعام باعتدال أيضًا على البقاء نشيطًا وحيويًا وتجنب السمنة التى يمكن أن تؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السكتة الدماغية.

فيما يلي.. 4 نصائح بسيطة للتحكم في الإفراط في تناول الطعام

اقرأ الملصقات بعناية:

يمكن أن تخبرك الملصقات على الأطعمة بكل شيء عن السعرات الحرارية المخفية في طعامك المفضل، حيث يساعد تناول كميات معتدلة في الاستمتاع بالطعام المفضل دون زيادة في الوزن.

لا تأكل دون قياس طعامك:

قم بقياس الطعام بالأكواب أو الملاعق لتحديد الكميات المطلوبة، ويمكن حتى لميزان الطعام الرقمي أن يساعد على تناول الطعام بشكل مناسب والتحكم في عدد السعرات الحرارية.

اختر طبقًا صغيرًا:

قد ينتهي الأمر بتناول المزيد من الطعام عند استخدام أطباق كبيرة، حيث يمكن أن يشعرك استخدام أطباق أصغر بالشبع.

قم بتدوين مقدار ما تتناوله يوميًا:

يمكن أن تصبح ممارسة التحكم في الكمية أمرًا سهلاً عندما تبدأ في تدوين مقدار ما تتناوله في اليوم، يمكن أن يساعدك التدوين في البقاء على المسار الصحيح ويساعدك على تغيير نظامك الغذائي إذا لزم الأمر.