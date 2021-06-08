عمرو أديب يعلق على "مغارة علي بابا" ويبدي دهشته من مقتنياتها

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن شقة الزمالك المعروفة بـ"مغارة علي بابا" ما زالت تثير العديد من المفاجآت، معربا عن دهشته بعد الاطلاع على صور لبعض المقتنيات الموجودة فيها.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC مصر"، أن "ذوق المالك مرعب في الاقتناء"، مشيرا إلى أن "بعض اللوحات الموجودة في الشقة موقعة بأسماء فنانين معروفين".

وأشاد بذوق المالك في اقتناء الأنتيكات، معلقا: "الذوق جميل والأنتيكات مذهلة وأيضا الساعات، وبعيدا عن القيمة المادية، لو عرضت تلك المقتنيات بصورة شرعية أضع فيها نقودا".

وشغلت قضية شقة الزمالك المعروفة إعلاميا باسم "مغارة علي بابا" الرأي العام المصري، بعدما انتشرت أنباء عن كونها القضية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر بشأنها إلى قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، ثم صدور تصريحات من وزير العدل المستشار عمر مروان عن تشكيل لجان مختلفة لفحص ودراسة محتويات الشقة واستمرار التحقيقات بشأنها. وفقRT

وتبين أن الحقيقة وراء اكتشاف هذه الشقة ليس محتوياتها بحد ذاتها، بل وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على بعض ممتلكات نجل شقيقته.