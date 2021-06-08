مشاهير يحتفلون مع راغب علامة بـعيد ميلاده

احتفل الفنان اللبناني، راغب علامة، بعيد ميلاده الـ58 بالقاهرة، بحضور زوجته جيهان علامة، ونجله "لؤي"، إلى جانب الفنانة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت بوسي شلبي، عبر صفحتها بموقع "إنستغرام"، فيديو تهنئ فيه راغب علامة بعيد ميلاده، وتمنت له أن يحتفل بعامه المليون، ما أثار سخرية النجم اللبناني، الذي رد قائلاً: "مليون مليون حرام عليكي"



ويحظى علامة بمسيرةٍ فنية رائعة، حقق فيها كثيراً من النجاحات على كافة الأصعدة، في الألبومات والكليبات والمهرجانات، وهو ما يفسِّر المتابعة الهائلة له في الـ "سوشيال ميديا"، حيث يتابعه في "إنستجرام" مثلاً أكثر من أربعة ملايين شخص.

ويحمل الفنان الذي يعدُّ أيقونةً في الفنَّين اللبناني والعربي، لقب "سوبر ستار".

ودخل راغب الفن متأثراً بوالده، الذي كان يعزف على آلة العود، واستطاع أن يلفت انتباه معلميه إلى صوته الجميل، ما فتح المجال أمامه لإحياء عديدٍ من الحفلات المدرسية، إلى جانب المنافسة في المسابقات الموسيقية.

وفي عمر 12 عاماً، التحق ببرنامج إذاعي، قبل أن ينتسب إلى معهد الموسيقى اللبناني ويدرس فيه العزف على العود، ويشارك بعدها في برنامج "استديو الفن"، حيث فاز بالمركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية.