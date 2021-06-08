جوجل تطور أداة بحث مذهلة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



تستعد شركة جوجل لرفع مستوى البحث لديها إلى درجة عالية من الإبهار وكل هذا بمساعدة الذكاء الاصطناعي الذي سيمكنها من إصدار الباحث الصوتي لمساعدة الأشخاص في عمليات البحث والإجابة صوتيًا عن أي سؤال حول العالم.



هذه الأداة الجديدة من جوج يطلق عليها اسم MUM وتنظر الأداة المبتكرة في عمليات البحث سواء في النصوص أو الصور وتقدم إجابة صوتية مختصرة، حتى أنه يمكن أن تعطي رأيها في تنسيق الملابس مع الأحذية.



تتقن الأداة الجديدة من جوجل 75 لغة ستجيب من خلالهم على الأسئلة المطروحة عليها، وأكدت شركة جوجل خلال الإعلان عن MUM أنها وضعت فيها تقنية لفهم الأسئلة الطويلة وتحويلها إلى صيغة سؤال مختصرة وواضحة ومحددة حتى يسهل لمحرك البحث الوصول إلى الإجابة بسرعة وبدقة.



وفي العرض التوضيحي عرضت جوجل هذا المثال "لقد تسلقت جبل آدمز وأريد أن أتسلق جبل جبل فوجي العام المقبل، ما الشئ المختلف الذي يمكنني فعله من تناول الصحي واللياقة البدنية"، وهنا تحول الأداة الجديدة هذا السؤال الكبير إلى خمس كلمات فقط وهي مقارنة بين جبلي آدامز وفوجي.



الجدير بالذكر أن هذه الأداة الجديدة المدعمة بالذكاء الاصطناعي كانت في البداية فكرة مقدمة من أربعة مهندسين بـ Google Research، بعد أن تصوروا عملية البحث وكأنها محادثة بشرية، يمكن أن تحمل الكثير من الجوانب وليس مجرد إجابة وسؤال فقط.



وفي التصور الأول الذي قدمه المهندسون الأربعة كانت MUM لا تجيب على السؤال فقط وإنما تعطي رأيها أيضًا، فعندما سألها المهندس عن فوائد النبيذ الأحمر، أجابت بأنه يعزز صح القلب ويفيد الأوعية الدموية ولكنه في نفس الوقت يلوث الأسنان ويؤثر عليها.



ومن المتوقع أن تكون هذه الأداة البحثية الجديدة بمثابة ثورة في عالم البحث عبر الإنترنت بعد إضافة كل الأبعاد البشرية إليها، ودعمها بالذكاء الاصطناعي.