حورية فرغلي هل تؤدي دور «الأميرة ذات الهمة»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

كشف المؤلف محمد السيد عيد عن أن مسلسل «الأميرة ذات الهمة» الذي انتهى من كتابته قبل فترة، سيبصر النور قريباً، حيث ستتولى إحدى شركات الإنتاج الخاصة تقديمه.

وقال السيد عيد لـ«الاتحاد»: إن الفنانات اللاتي رشحن لتجسيد الشخصية قبل ذلك لم تعد إحداهن تصلح للدور لتقدمهن في السن، وأشار إلى أنه توجد العديد من الفنانات اللاتي يصلحن حالياً لتجسيد الشخصية، وفي مقدمتهن حورية فرغلي، وأكد أن الترشيحات تبقى لأوانها، لأنها تتوقف على الإمكانات المادية للجهة المنتجة، خصوصاً أن المخرجين يختلفون في ترشيحاتهم عن بعضهم البعض.

وأوضح أن «الأميرة ذات الهمة»، عبارة عن سيرة شعبية تحكي قصة امرأة غيرت المفاهيم السائدة عن المرأة العربية في العصور الوسطى، حيث يتخيل البعض أن المرأة كانت حبيسة الجدران، أو وعاءً فقط للحمل والإنجاب، وأن المسلسل يقدم امرأة عربية تقود الجيوش وتحقق الانتصارات، وتغير الموقف التاريخي في العصر الذي تعيش فيه موضحاً أن المسلسل مليء بالصراعات والحكمة الشعبية ويقدم نموذجاً مختلفاً للمرأة العربية.

ويذكر أن آخر مسلسلات المؤلف محمد السيد عيد كان «الإمام الغزالي» لمحمد رياض، ونرمين الفقي، وميرنا، وليد وأحمد، وفيق وإخراج إبراهيم الشودي 2012، أما حورية فرغلي فكانت آخر مشاركتها التمثيلية عام 2019 من خلال فيلم «استدعاء ولي عمرو»، ومسلسل «مملكة الغجر».