سافر معي إلى كارلوفي فاري

في هذه المدينة كلُّ ما ستحتاج إليه هو حذاء مريح للمشي، وكأس مصنوعة من الخزف لشرب الماء. نعم، فرحلتنا اليوم ستكون لزيارة مدينة كارلوفي فاري- - Karlovy Vary أو كارلسباد- Carlsbad التي تبعد حوالي 130 كم عن براغ عاصمة جمهوريَّة التشيك، مدينة الينابيع المعدنيِّة التي يزورها النَّاس من كلِّ أنحاء العالم للارتواء من ينابيعها الخمسة عشر الرئيسيَّة، علاوة على عشرات الينابيع الصَّغيرة. فإذا كنت تبحث عن مدينة ذات منتجعات صحيَّة شهيرة، ومكان لتعيد تجديد نشاطك، فأكمل القراءة.

اشتهرت المدينة في القرن التَّاسع عشر بكونها مزاراً لأعضاء الطَّبقة الأرستقراطيَّة الأوروبيَّة ومشاهيرها، وأصبحت أكثر شعبيَّة عندما تمَّ مدُّ خطوط سكك الحديد لها من براغ في 1870. وما سيلفت انتباهك في المدينة أنَّ الينابيع الخمسة عشر الموجودة فيها قد جُهِّزَتْ بطريقة استثنائيَّة للاستفادة من المياه ذات الرائحة الكبريتيَّة الَّتي تنبع منها، حيث بنيت حولها الجلسات، وغطي بعضها بقبب، وأحيط بعضها الآخر بأعمدة، مما جعلها مزارات سياحيَّة مفتوحة طوال اليوم. كما سترى السُّيَّاح والزُّوار والسُّكان يتنقلون بكؤوسهم الخزفيَّة الَّتي يشترونها من المحال المتناثرة في المدينة السَّاحرة، فلا تنس أن تتوقف عند أحدها، وتشتري ما يناسب ذوقك.

الينابيع المعدنيَّة هي ما يميِّز هذه المدينة، والسَّبب الرئيسيُّ لزيارتها، حيث تتميَّز هذه المياه باحتوائها على العديد من العناصر والمعادن ذات التَّأثير الإيجابيِّ على الجهاز الهضميِّ، وتتراوح درجة حرارة الينابيع السَّاخنة من 30 إلى 72 درجة مئويَّة، ولها مستويات غازيَّة مختلفة، وبالتَّالي لها تأثيرات علاجيَّة متفاوتة. والرِّحلة اليوميِّة إلى هذه الينابيع المتقاربة هي رحلة ممتعة، تجعلك تكتشف ما في هذه المدينة من مبانٍ عريقة وجمال هادئ لا تخطئه العين.

بعض من يزور جمهوريَّة التشيك يفضِّل زيارة المدينة في عطلة نهاية الأسبوع، ولكنَّني أرى أنَّها تستحقُّ وقتاً أكثر. بالنِّسبة لي، فقد قضيت ما يقارب الثلاثة أسابيع في كارلوفي فاري، واستفدت من برامج الاسترخاء الموجودة، والعلاجات التي تبدأ بفحص طبيٍّ متكامل لمعرفة وضعك الصِّحي، وتحديد الينابيع التي تتناسب مع احتياجاتك، حيث ينتشر عدد من المصحَّات العلاجيَّة ذات السُّمعة العريقة، والَّتي تستطيع أن تحجز كامل رحلتك فيها حيث ستُنظَّمُ إقامتك. ولا تشتهر كارلوفي فاري بالمياه المعدنيَّة فقط، فهذه المدينة التي بنيت على طول نهر تبيلا محاطة بالغابات والتِّلال، فبإمكانك الصُّعود إلى قمَّة ديانا الَّتي تستطيع الوصول إليها إما مشياً أو بالقطار، حيث مسارات المشي الجميلة، ومنها سترى أجمل إطلالة للمدينة. كما ينبغي ألَّا تفوِّت الإطلالة الأخرى بجوار فندق Vítkova Hora - أو تفوِّت الاستحمام في المياه الحارَّة المعدنيَّة والاستفادة من جلسات التدليك بالحجارة السَّاخنة والطِّين والملح. إنَّها مدينة بعيدة عن صخب براغ، مدينة يذهب إليها أصحاب الأجساد المرهقة، ليدلِّلوا أنفسهم، ويصفُّوا أذهانهم. إنَّها كارلوفي فاري.