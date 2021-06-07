تقتل رضيعها بآلة لن تخطر على بالك!

أحمد عاطف (القاهرة)

فى واقعة غريبة، قتلت أم رضيعها البالغ من العمر 90 يوماً بآلة منزلية عادية يصعب تخيل ارتكاب جريمة باستخدامها.

وقالت مصادر في الأمن المصري إن المرأة، وهي من محافظة الشرقية (شمال مصر) استخدمت جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون لقتل ابنها، ما أثار الجدل والغرابة حول هذه الواقعة المأساوية.ألقى الأمن المصري، اليوم الاثنين، القبض على الأم بعد وجود إخطار يفيد بوصول طفل عمره 3 أشهر جثة هامدة إلى مستشفى «بلبيس» العام نتيجة تهشم رأسه.

بسؤال الشرطة والد الطفل عن تفاصيل الحادث لاسيما أنه اتهم زوجته، البالغة 24 عاماً بقتل طفلهما، أوضح أن ذلك نتيجة خلاف أسري بينهما.

وأضاف أن زوجته تركت المنزل وفرت هاربة خوفاً منه وتركت الطفل على السرير. وعند عودته من عمله، وجد آثار الدماء تنزف من فمه وعينيه وقد فارق الحياة وآثار دماء على جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.