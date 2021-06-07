ماذا يقدم مخيم «twofour54» الصيفي للطلاب؟

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق «twofour54» النسخة السادسة من مخيمها الصيفي على الإنترنت في حلّة جديدة، من 5 إلى 15 يوليو2021.

ويُقام البرنامج هذا العام بالشراكة مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتوسع في نسخته الحالية ليشمل طلاباً محليين ودوليين من 6 دول أخرى.وسيعمل مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، من خلال شبكته الواسعة، على تمكين «twofour54» من استقطاب طلاب دوليين ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، ممن يملكون شغفاً في عالم الإعلام من 6 دول حول العالم.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في «المخيم الصيفي الافتراضي 2021» التسجيل الآن عبر الرابط summercamp.twofour54.com/ar، حيث ستتاح أمام المواهب الناشئة فرصة اكتساب بعض المهارات الأساسية في صناعة الإعلام من خلال برنامج مرن، وحافل بورش العمل التفاعلية يمتد على مدار 10 أيام ليُختتم باحتفالية عبر الإنترنت.

وسيقدم عمر سيف غباش مساعد وزير الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولأول مرة ضمن برنامج المخيم الصيفي، ورشة عمل تتناول فن الخطابة والدبلوماسية.

وعن مشاركته قال عمر سيف غباش: «في دولة الإمارات نحن ملتزمون بتنمية الشباب، سواء على المستوى المحلي والدولي، من خلال توفير التعليم الجيد والتكنولوجيا المتطورة والابتكار والإلهام والحوار بين الثقافات بجميع أشكاله المتعددة لهم.. وأتطلع إلى الترحيب برواد وسائل الإعلام المتحمسين للغد في مخيم twofour54 الصيفي لهذا العام من أجل التبادل المثير للأفكار ووجهات النظر والمواهب».

بالإضافة إلى ذلك، ستضم ورش العمل خبراء من كيانات ومؤسسات رائدة، بما في ذلك مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية، سي إن إن، يوبيسوفت، كلية بيركلي للموسيقى، شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، قصر الحصن، كاتيون آرتس، فيلمز باي نوماد، روبيكا إديوكيشن، راوية القصص المرئية ناعمة الشحي وإينر سيد.

وستغطي ورش العمل موضوعات رئيسية في القطاع، مثل إنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاتف المتحرك، الرياضات الإلكترونية والترفيهية، فن الخطابة أمام الجمهور، إنشاء مقاطع موسيقية والألعاب اللوحية.

وسيشارك الطلاب أيضاً في تدريبات عملية مهارية مثل التصوير الفوتوغرافي والفيديو، الإنتاج، التحرير، التصميم، الألعاب الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، العروض التقديمية واليوغا.وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ twofour54 أبوظبي: «يعكس توسع المخيم الصيفي الذي تقدّمه twofour54 ليشمل طلاباً دوليين، النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على مدر السنوات الخمس الماضية. نحن سعداء بشراكتنا هذا العام مع مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات؛ من أجل تقديم هذه الفرصة التعليمية القيّمة للشباب الموهوبين من خارج الدولة أيضاً، ما يمثل أيضاً علامة بارزة في سجل المخيم الصيفي. إن تمكين الطلاب على التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة عبر بلدان مختلفة يعكس قيم دولة الإمارات المتمثلة في تقبُل الآخرين والحوار بين الثقافات، لذلك نحن متحمسون لانضمام طلاب مبدعين من دول مختلفة إلى المشاركين المقيمين في الإمارات للتعرف أكثر على هذا القطاع تحت إشراف شخصيات إعلامية وعامة معروفة».

وتقام يومياً خلال فترة المخيم الصيفي ثلاث جلسات تفاعلية وترفيهية مختلفة بين الساعة 11:00 صباحاً - 12:00 ظهراً، 12:15 - 1:15 ظهراً، تليها جلسة متابعة بين الطلاب وفريق العمل بين الساعة 2:00 - 3:00 عصراً. وسيستلم كافة الطلاب «صندوق العجائب» قبل انطلاق المخيم، والذي سيتضمن كافة المواد الخاصة بورش العمل والأدوات المكتبية المقدمة من الشركاء.