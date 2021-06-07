ابنة نجيب محفوظ تكذب عمرو سعد وأحمد حلمي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

ردت هدى محفوظ نجلة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، على التصريحات الإعلامية التى تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول الفنان المصري عمرو سعد على الحقوق الأدبية في تقديم عدد من روايات الأديب الراحل، وإعادة تدويرها إلى أعمال فنية، موضحة موقفها من مسلسل «النجيب» الذي يتناول مسيرة والدها. وقالت هدى محفوظ لـ«الاتحاد»، إنه لاصحة للأخبار المغلوطة حول امتلاك الفنان عمرو سعد للحقوق الأدبية لروايات والدها، مضيفة أنها تعاقدت فقط مع المنتج اللبناني صادق الصباح على روايات «أولاد حارتنا» و«العائش فى الحقيقة» و «صدى النسيان»، وإعادة تدويرها إلى أعمال فنية، لافتة إلى أنه يحق للمنتج اللبناني ومخرج العمل فى اختيار ما يرونه مناسباً من الأبطال لتجسيد هذه الروايات ولا دخل لها بذلك. وحول ما يتم تداوله مؤخراً بشأن تحضير الفنان أحمد حلمي مسلسلاً يتناول السيرة الذاتية للأديب الراحل ويحمل اسم «النجيب»، أوضحت أنه لا يوجد تعاون فني بيني وبين أحمد حلمي بالوقت الراهن، وأن كل ما يثار ليس سوى مجرد تكهنات لم تدخل حيز التنفيذ.

