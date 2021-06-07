أغنية مغربية تتسبب في مصرع شخصين وعشرات المصابين!

علي عبد الرحمن (القاهرة)



نهاية مأسوية شهدها موقع تصوير المطربين المغربيين "دون بيغ" و "أمينوكس"، أثناء تصويرهم أحدث أغانيهم بمصرع شخصين، وعشرات المصابين، بسبب اقتحام سيارة موقع التصوير يقودها شخص مخمور، حيث تسبب الحادث في وفاة ممثل ثانوي، فني تقني للكاميرا، وذلك أثناء تناول فريق العمل وجبة العشاء قبل استئناف تصوير المشاهد المتبقية من الفيديو كليب.



وكشفت الشرطة المغربية عن تفاصيل الحادث المأسوي، في وقت مبكر من صباح اليوم بمدينة فى الدار البيضاء، اصطدمت سيارة يقودها شخص مخمور بسرعة جنونية بموقع التصوير، مما تسبب فى مصرع شخصين وإصابة آخرين بإصابات بالغة، بالإضافة إلى خسائر مادية بمعدات التصوير قدرت بـ100 ألف دولار أمريكي.



ونعى كل من مغني الراب المغربي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، الضحايا قائلاً "إنا لله و إنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي… يا رب".

كما نعي أمينوكس عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قائلاً " لن ننساكم، القلب يتألم و العين تدمع لفراق شباب شاركوا معنا لحظات لكن ستبقى ذكراهم في قلوبنا سنوات …لله ما أعطى ولله ما أخذ".