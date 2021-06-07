الشكل الجديد لمحمد الفخراني..يفاجئ الجميع!

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الطفل المصري الممثل محمد الفخراني مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا خلال الساعات الماضية بعد نشره صورة يظهر فيها بشكل مختلف عما عهده الجمهور سابقا.

وأظهرت الصور التي نشرها الفخراني عن فقدانه الكثير من وزنه التي كان يشتهر بها، حيث ظهر بقوام أكثر نضجا ووسامة، ما تسبب في انتشار هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

وعلق العديد من الفنانين والمتابعين على الشكل الجديد للفخراني، مؤكدين سعادتهم بالتغيير الكبير الذي نجح في الوصول إليه، حيث قالت الفنانة ساندي "أنا فخورة بك"، بينما طالبه آخرون بضرورة مواصلة جهده.

وشارك محمد الفخراني في العديد من الأعمال الدرامية التي خطفت أنظار الكثيريين، بينها الكبير قوي، وسرايا عابدين، وصاحب السعادة، والشارع اللي ورانا، والرجل العناب، ووش تاني، وبث مباشر، والكيف، وريح المدام، وغيرها.

وبعد سؤاله حول وجود صلة قرابة مع الفنان يحيي الفخراني، نفى محمد الفخراني في تعليقاته عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وجود أي صلة قرابة، خاصة بعد أن تداول الجمهور وجود علاقة بينهما وأن الطفل هو حفيد الفنان الكبير يحيي الفخراني بسبب وجود شبه بينهما.