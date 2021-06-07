ما جديد أزياء صيف 2021 للنساء؟

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

طرحت مصممة الأزياء المصرية العالمية مرمر حليم أحدث مجموعاتها من الأزياء الراقية لأمسيات وسهرات صيف 2021 والتي ضمت عدداً متنوعاً من الأفكار تعزز الطلة الأنثوية الناعمة، واختارت ألوان الباستيل الهادئة لتكمل قصتها الجذابة من خلال موديلات تتسم بالبساطة والرومانسية.

وظهرت معظم التصاميم بأقمشة سادة من دون نقوش أو رسومات، واعتمدت على التطريز اليدوي الرقيق البسيط في أجزاء محدودة من الفستان، غالباً بنفس لون التصميم أو أغمق قليلاً، لتبدو المرأة أشبه بنجمة متألقة بريقها لافت، لكنه لا يزعج من يتطلع إليها، واستخدمت الأقمشة لتصنع أكسسوارات مبتكرة، منها الفلونات الرقيقة والدرابيهات والطبقات المتطايرة وحتى الياقات الضخمة والأكتاف المنفوشة، كانت نتيجة توظيف بارع للأقمشة الثرية التي ساهمت في منح التصاميم الفخامة والجاذبية.

وتبرر انحيازها للألوان الباستيل والأقمشة السادة الخالية من أية نقوش أوزخارف، قائلة: إن الخط المميز لي هو الانحياز للبساطة في كل شيء، موضحة: أنا أصنع الفساتين والموديلات التي أحبها بحسب ذوقي الشخصي، ولأني لا أحب التطريز الكثيف والفساتين الثقيلة ولا يمكن أن أرتديها، تكون معظم تصاميمي بسيطة تجعل المرأة تتحرك بسهولة وتشعر بالراحة، ورغم ذلك تجد التصميم البسيط مليئاً بالتفاصيل والقصات والدرابينج أو التشكيل على المانيكان، ومعروف لدى المتخصصين صعوبة أختيار وتنفيذ تلك القطع الثرية بتفاصيل فنية تحتاج الكثير من العمل الدقيق.

وتوضح حليم أن كل مصمم يجب أن يصنع ما يعبر عنه وعن ذوقه الشخصي، دون أن ينشغل بما يحبه العملاء، لأنه إذا صنع تصاميم يحبها ويرضى عنها ستكون ناجحة وسيجد كثيرين يحبون نفس الروح البسيطة التي يحبها، وبالنسبة لي يشرفني أن تصاميمي لاقت إعجاب العديد من السيدات الأول في عالمنا العربي، ونجمات هوليوود، ونجماتنا السوبر ستار العرب، ولكن الحقيقة الفضل يرجع لفريق العمل الذي أعتبره هو الداعم الرئيسي للبراند وبفضل تميزهم، وصلت تصاميمي للعديد من دول العالم، وأنا أعتبر نفسي مجرد عضو في فريق من المتخصصين البارعين كل في مجاله.

وعن الألوان التي ترشحها لصيف2021، تقول: إن ألوان الباستيل الهادئة كانت هي المسيطرة على اختيارها للصيف ومنها البيبي بلو والبيستاج والسيمون والروز والبني والرمادي الفاتح ومعها الأسود والأوف وايت والأحمر، وهي ألوان مميزة لسهرات الصيف، وتلك الألوان تنسجم وتتماشى مع حالة التفاؤل والأمل التي يعيشها العالم مع بدء تلقي الفاكسين الواقي من كوفيد- 19 الذي حبس أنفاس الجميع طوال العام الماضي.

وحول اختيارها للأكسسوارات، تقول: إن الأكسسوار عنصر مؤثر جداً في اللوك النهائي للتصميم، لذلك نضع عدة أفكار لكل تصميم بحيث يتاح للمرأة المفاضلة واختيار أكثر من قطعة تنسجم مع الفستان الذي ترتديه، وإذا كانت الحقائب أو الكلاتش متاحة بعدة موديلات، أحياناً أضيف الجيوب الضخمة في بعض الموديلات، وبالنسبة لي هي ميزة لمن لا تريد حمل الكلاتش ويمكن أن تستخدم تلك الجيوب لتضع في أحدها الموبايل والآخر قلم الروج.