تعرف على أصغر معلم للغة الإشارة في سن الخامسة

أصبح طفل يدعى أوس عودة، أصغر معلم للغة الإشارة في عمر الخامسة، في الأردن، على الرغم من عدم إصابته فى إعاقة متعلقة بالسمع أو الكلام، إلا أن تعلم لغة الإشارة للتواصل مع جده وجدته.

ويستخدم الطفل أوس مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر أساسيات لغة الإشارة بين الشبان الأردنيين بطريقته الخاصة.

وتعلم أوس لغة الإشارة من والده، ثم قرر إنتاج تسجيلات فيديو إرشادية لعرضها على قناة خاصة به على موقع يوتيوب، ومن جهته قال أشرف عودة، والد أوس، :"أوس متحمس، وهو بيحب إنه يتعلم لغة الإشارة، ونشر حلقات على قناته على اليوتيوب".

وتابع عودة، والد أوس، وهو واحد من المترجمين البارزين في الأردن للغة الإشارة "أوس فعلا بيذكرني بطفولتي لكن هي بالنسبة له اللغة الأم هي اللغة المنطوقة وبيكتسب لغة الإشارة، عكسي لما أنا كنت طفل بتعلم اللغة المنطوقة وكانت لغتي الأم هي لغة الإشارة" بحسب اليوم السابع.

ويعتقد أشرف عودة أن ابنه ينتظره مستقبل مشرق في مجال ترجمة لغة الإشارة لأنه محاط بأقارب يمكنه التعلم منهم والتدريب معهم.