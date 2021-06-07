تعرف على "أغلى عنوان في آسيا"

أفادت تقارير صحفية، بأن مساحة لوقوف السيارات في مشروع فائق الفخامة في هونج كونج بيعت بمبلغ 1.3 مليون دولار أميركى، والتي تعتبر أكثر الأماكن ازدحاما في العالم حسبما ذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية.

وأوضح التقرير، أنه تم بيع العديد من المواقع في تطوير Mount Nicholson في المنطقة الغنية في هونج كونج ، ويطل هذا المشروع ، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "أغلى عنوان في آسيا" ، على ميناء فيكتوريا.

ووفقًا لصحيفة South China Morning Post ، فقد توصل إلى أن سعر القدم المربع في مكان وقوف السيارات الذي تبلغ مساحته 134.5 قدمًا مربعًا كان حوالي 74350 دولارًا.

وقال ويليام لاو، مدير المبيعات في وكالة للعقارات أن سعر مكان وقوف السيارات كان ضئيلًا مقارنة بسعر الشقق وأضاف: "أكثر ما يقلقهم هو أنهم بحاجة إلى مساحة لصف سياراتهم وليس المقابل الذى يدفعونه ،لافتا إلى أنهم قامو بشراء هذا المكان لاستخدامهم الخاص وليس كاستثمار".

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في عام 2017 أن المشروع حصل على لقب أغلى عنوان عندما بيعت شقتان لنفس المشتري مقابل 149 مليون دولار وحطمت عملية البيع الرقم القياسي السابق لأغلى مكان لوقوف السيارات في العالم ، والذي تم تسجيله في المدينة في عام 2019 عندما تم بيع مكان لركن السيارة بأكثر من 979 ألف دولار وفقًا لـموقع إن سايدر.