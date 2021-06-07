هذه قصة المتهم بتهريب ثعابين بقيمة بــ 75 مليون دولار

استمعت محكمة بريطانية إلى مهرب متهم بتهريب صغار ثعابين نادرة بقيمة تصل لــ75 مليون دولار، لكنه لا يتذكر أين خبأ أرباحه بسبب إصابته بالخرف، وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووجد المهرب جيلربت خو، ذو الــ67 عامًا صعوبة بالغة للغاية في تذكر المكان الذي خبأ فيه أرباح عمليات التهريب التي قام بها.

ووفقًا لــ"سكاى نيوز" عربية، كان جيلربت خو، والذى يقطن منطقة تشيسينجتون البريطانية، قد تباهى بثروته حيث نشر صورة يحمل فيها قطع من ذهب، مصدرها أرباح عمليات التهريب التي قام بها لمدة 3 سنوات، حيث كان يهرب ثعابين صغيرة إلى الشرق الأقصى.

وأدين خو بارتكاب جرائم تهريب الحيوانات، في مارس الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إلا أن ممثلي الادعاء قالوا، إن الأصول "اختفت"، مشيرين أنه لا يتذكر مكانها.

على جانب آخر، ذكر محامو خو أن موكلهم شخصت إصابته بالخرف، مؤكدين أنه لا يتذكر المكان الذي وضع به أرباحة، وعلى إثر ذلك، قام القاضي جيفري بيجدن كيو سي بتأجيل جلسة الاستماع في محكمة ساوثوارك كراون في جنوب لندن، قائلا: "يجب أن تكون الأموال في مكان ما".