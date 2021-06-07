مصادرة رمال وأصداف بحرية سرقت من جزيرة سردينيا

فرضت شرطة الجمارك في جزيرة سردينيا الإيطالية غرامات تصل إلى 3000 يورو على 41 شخصا، إثر محاولات لهم خلال الأيام الأخيرة الماضية مغادرة الجزيرة وبحوزتهم ما مجموعة 100 كيلوجرام من الرمال والأصداف البحرية والصخور الشاطئية.

وقالت وكالة الصحافة للأنباء، إن السياح عرضوا في بعض الحالات ما أخذوه من الشاطئ للبيع على الإنترنت، ما أدى إلى تغذية سوق مزدهرة وغير مشروعة لمثل هذه الهدايا التذكارية، بما في ذلك من مناطق المنتجعات الفاخرة على طول ساحل الزمرد الإيطالي.

ووفقا لموقع "يورو نيوز "صادرت السلطات الإيطالية أكياس الرمل والأصداف البحرية والحجارة في مطارات وموانئ سردينيا، بما يتماشى مع قانون إقليمي لعام 2017، ينص على فرض غرامات على كل شخص مخالف تتراوح بين 500 يورو و3 آلاف يورو، وقد تمت إعادة الأغراض المصادرة إلى مكانها الطبيعي في الشواطئ.

ويهدف القانون إلى منع التأثير التراكمي لإزالة ملايين السياح الرمال والأصداف، كلما توافدوا كل عام على جزيرة سردينا، التي تشتهر بشريط طويل من الشواطئ الرملية البكر.

يذكر أن إيطاليا تتوقع زيادة في عدد السياح بنسبة 20 بالمئة هذا الصيف، وفق ما أعلنته جمعية السياحة الإيطالية.

وذكرت الجمعية في بيان "أن موسم صيف 2021 يبشر بانتعاش القطاع: بين يونيو وأغسطس، ومن المتوقع وصول 33 مليون سائح و (حجز) 140 مليون ليلة في منشآت الضيافة المرخصة، أي بزيادة 20,8 بالمئة مقارنة بعام 2020 وحجم مبيعات بقيمة 12,8 مليار يورو" بحسب اليوم السابع.

ولفتت الجمعية إلى أن "هذا الارتفاع رغم ذلك لا يكفي لبلوغ مستويات ما قبل كوفيد حين سجل صيف 2019، أي الأخير قبل الوباء، تواجد أكبر بمقدار 73,5 مليونا"، واعتمدت بذلك على مسح شمل 2185 شركة من القطاع.