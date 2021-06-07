«يوميات الوسطى».. نافذة على عراقة المكان

الشارقة (الاتحاد) من عبق الصحراء، وأصالة العيش، تأخذ قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مشاهديها في جولة إعلامية صباحية حول جماليات المنطقة الوسطى في الشارقة، من خلال البرنامج الجماهيري «يوميات الوسطى»، الذي يسلط الضوء عبر فقرات متنوعة على طبيعة العيش في المدن الوسطى للإمارة، وعادات الأهالي، وارتباطاتهم مع الموروث الشعبي الأصيل الذي يشكّل الركيزة الأساسية للهوية المجتمعية لدولة الإمارات. ويستعرض البرنامج الذي يبثّ عند الساعة 9:00 صباحاً من الأحد إلى الخميس، رفقة الإعلاميين سعيد القمزي، وسيف الطنيجي، وعبد الرحمن الكتبي، الكثير من الحكايات والأسرار عن المنطقة الوسطى يكشف عنها ضيوف من الشخصيات الرسمية والمجتمعية، الذين يقدمون في كلّ حلقة من حلقات البرنامج سرداً عن قيمة المكان، وعراقته، ويعرّفون بالحكايات التي تناقلها الأجداد. وعن هذا البرنامج قال سعيد راشد بن فاضل الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد:«سعينا من خلال هذا الطرح الإعلامي إلى تقديم سيرة المكان وأهله، ونعرّفهم على عراقة المنطقة الوسطى بعيون أبنائها، بأسلوب حديث في الطرح راعينا فيه تنوّع الفقرات على صعيد المحتوى والأفكار، إلى جانب الانتقائية في اختيار الضيوف المتخصصين، كلّ في مجاله، الذين أضافوا الكثير للعمل».