عمرو دياب يحيي أولى حفلاته الجماهيرية في جدة

بعد توقف دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا، أعلن المغني المصري عمرو دياب إحياء حفلته الجماهيرية الأولى على مسرح «جدة سوبر دوم» يوم الجمعة 18 يونيو الجاري.

ونشر «الهضبة» كما يلقبه معجبوه بوستر الإعلان على صفحاته في منصات التواصل، وسرعان ما تفاعل معه الجمهور السعودي، فيما انهالت عليه التراحيب معبرين عن اشتياقهم لحفلاته «التي لا تنسى» كما وصفوها.

وستقام الحفلة بالشروط ذاتها التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية (راعي الفعالية) بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي عممتها في وقت سابق، وأهمها قصر حضور الفعاليات على المحصنين بلقاح كورونا. وفقاً لعكاظ.

يذكر أن الهيئة وفّرت التذاكر إلكترونيا لنحو 6 آلاف مقعد تطبيقاً لإجراءات التباعد.