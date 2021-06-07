دنيا عن حالة والدتها بعد رحيل سمير غانم: دعاؤكم يصبرنا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

خرجت الفنانة دنيا سمير غانم عن صمتها في ظل الحالة الحزينة التي تنطبق على العائلة بعد وفاة والدهم الفنان الكبير سمير غانم واستمرار والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى كل هذه الفترة، مقدمة الشكر لجمهورهم العريض في الوطن العربي.

وقالت دنيا عبر صفحتها على انستجرام:" والله العظيم دعائكم هو اللي بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد مامي هي لسة في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها لسة ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابي ويصبرنا على فراقه ويشفي مامي يا رب".

وتوفي الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 سنة بعد أزمة صحية ألمت به نقل على إثرها إلى المستشفى رفقة زوجته دلال عبدالعزيز التي مازالت تقبع في المستشفى مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.