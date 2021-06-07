جونسون يهنئ الأمير هاري وميجان بولادة ديانا

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل الأحد، "بسعادة كبيرة" ولادة طفلتهما ليليبيث "ليلي" ديانا التي سميت تيمنا بالملكة إليزابيث الثانية وبأميرة ويلز الراحلة.

ولدت ليليبيث وهي الثامنة في ترتيب خلافة العرش البريطاني صباح الجمعة في مستشفى في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا بوزن 3,5 كيلوغرامات.

وقال الزوجان في بيان "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

وأضاف البيان ان ماركل والمولدة "تتمتعان بصحة جيدة".

وكتب هاري وميغن "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله".

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، الأمير هاري وميغن ماركل بولادة ليليبيث ديانا، وهي طفلهما الثاني.

وكتب جونسون على تويتر "تهانينا لدوق ودوقة ساسكس لمناسبة ولادة ابنتهما".

ويقيم هاري وميغن في كاليفورنيا، وجسّدا رغبتهما في العمل من أجل القضايا الإنسانية من خلال إنشائهما مؤسستهما الخيرية "آرتشويل"، وهي أيضاً مؤسسة للإنتاج المرئي والمسموع وقعت عقدين مربحين مع منصتي "نتفليكس" و"سبوتيفاي".

وأطلقت ماركل الشهر الماضي كتابا للأطفال حول "الروابط الخاصة بين الأب وابنه" مستوحى من زوجها الأمير هاري ونجلهما آرتشي.

وكتب الزوجان يوم الأحد "نحن ممتنان للحب والتعاطف اللذين تلقيناهما من كل أنحاء العالم".

