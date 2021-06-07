الفنان علي الحجار يعلن نبأ مفرحاً لجمهوره

أحمد عاطف (القاهرة) أعلن الفنان المصري علي الحجار شفاءه وزوجته من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الأحد، مضيفاً في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت انهارده سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدي كتر خيركم لاهتمامكم".



وكان علي الحجار أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، طالبا من جمهوره الدعاء لهما بالشفاء وقال وقتها، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك": "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

يذكر أن الحجار احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الذي يوافق 4 أبريل وسط أجواء عائلية وشارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذي توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلًا: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".









