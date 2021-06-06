دينا الشربيني: «الزيارة» 8 حلقات من الرعب

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت دينا الشربيني لـ «الاتحاد» عن أن المسلسل اللبناني «الزيارة» عبارة عن 8 حلقات من الرعب والتشويق ومأخوذ عن أحداث حقيقية لأشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، حيث تقدم من خلاله شخصية «إنصاف» التي تصل بيروت قادمة من القاهرة، وذلك عام 1981 في زيارة غير متوقعة لمنزل عائلة «حداد» الذي يعاني مشكلة تصنفها الأسرة بأنها «لعنة»، ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتعتقد «إنصاف» لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.وتوجد دينا الشربيني حالياً في بيروت لتصوير بطولة المسلسل، والتي تشاركها بطولته النجمة اللبنانية تقلا شمعون في أول تعاون بينهما، ويشارك فيه كارول عبود، وإيلي متري، وعبدو شاهين، وسيرينا الشامي، وعدد من الممثلين اللبنانيين وتدور أحداثه في أجواء من الرعب والتشويق في قالب دراما مبنِيّة على أحداث حقيقية حصلت في ثمانينيات القرن الماضي، ويشرف على كتابة السيناريو السيناريست مريم نعوم بالتعاون مع ورشة سرد وإخراج أدولفو مارتينيز ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية.

وأشارت إلى أنها انتهت من تصوير 3 أعمال سينمائية هي فيلم «القصر المسكون»، بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله، والذي يعتبر أول فيلم ثلاثي الأبعاد تشهده السينما المصرية، وفيلم «ثانية واحدة» بطولة مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، وفيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، وإخراج أحمد خالد موسى، الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

يذكر أن النجمة دينا الشربيني شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «قصر النيل» الذي دارت أحداثه في حقبة الستينيات.