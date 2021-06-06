عودة «ليالي الفلبين» إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ياس ووتروورلد أبوظبي» عودة فعالية «ليالي الفلبين الترفيهية» الجمعة المقبل، من الساعة 6:00 مساءً حتى 11:00 ليلاً، لتوفر للضيوف فعاليات ترفيهية متنوعة مستوحاة من أجواء الفلبين.

وتستقبل هذه الفعالية الضيوف من العائلات والأصدقاء بباقة من الأنشطة الاحتفالية المسائية التي تشمل فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرق فلبينية، وموسيقى الدي جي الحية على مدار خمس ساعات حافلة بالمرح والترفيه والتجارب المائية الفريدة، مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

وسيتمكن الضيوف من المشاركة في العديد من الألعاب والتجارب الشاطئية المرحة، والمشاركة في تحديات «تيك توك» مع فرقة «سبلاش سكواد» عند بحيرة أمواج.

وتتوافر التذاكر الخاصة بفعالية «ليالي الفلبين الترفيهية» مقابل 75 درهماً للشخص، مع إمكانية إضافة خيار مائدة البوفيه المفتوح الذي يضم أشهر الأطباق الفلبينية مثل دجاج الأدوبو، وجينيلنغ اللحم مقابل 45 درهماً فقط. كما سيحصل الضيوف خلال هذه الفعالية على حسم بنسبة 30 % لشراء أجمل الهدايا التذكارية من المتاجر المختلفة في «ياس ووتروورلد».

وعملت «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتقديراً لهذه الجهود، حصلت «ياس ووتروورلد أبوظبي» على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي.