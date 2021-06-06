4 خطوات للتخلص من الإرهاق

ترجمة: عزة يوسف

قدم موقع «Koko» في صفحته المتخصصة بالجوانب النفسية بعض النصائح السهلة التي تساعدك على رفع وتعزيز مستويات طاقتك والتخلص من الإرهاق، وذلك في4 خطوات.

النوم:

إن أخذ قسط كافٍ من النوم يومياً هو المفتاح الرئيس لتعزيز وزيادة طاقتك، فالنوم يساعد على التخلص من الشعور بالتعب والإرهاق. وقد وجد الباحثون أن مادتي الكانابيديول (سي بي دي) والماغنسيوم يساعدان على تخفيف القلق والاكتئاب، وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة النوم.

غذاء العقل:

أثبتت الدراسات أن هناك بعض الأغذية التي تساعد على زيادة أدائك الذهني وتمنحك حالة من اليقظة وتخفف من التوتر، مثل الشيكولاتة الداكنة والمشروم والأوميغا 3 والكافيين.

الغذاء المتوازن:

احرص على تناول وجبات متوازنة تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة التي تعد مصدراً للطاقة، وفيتامين «ب» المركب، واللوتين، والحديد.

التخلص من التوتر:

من المهم أن تستقطع وقتاً خلال اليوم للاسترخاء والراحة للتحكم في مستويات التوتر والإجهاد لديك، ومن ضمن الأنشطة التي تساعدك على التخلص من الشعور بالإجهاد وتخفف من حدة التوتر أخذ حمام ماء دافئ وممارسة اليوغا أو التأمل كل صباح.