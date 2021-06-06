افتتاح هادئ لـ«حرم أفينجرز»

نيويورك (د ب أ)

عندما أطلقت شركة «والت ديزني» منطقة «كارز لاند» المستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «كارز» في منتنزه «كاليفورنيا أدفينتشر» عام 2012، اصطف المشاهير والأطقم التلفزيونية على طول السجادة الحمراء المؤدية إلى المنتجع.. لكن الصورة اختلفت تماماً مع إطلاق أحدث مناطق الجذب في المتنزه مؤخراً، وهو «حرم أفينجرز» من دون ضجة.

وأقامت الشركة حفل افتتاح هادئاً نسبياً، بثته على الهواء مباشرة دون القدر المعتاد من الطقوس الاحتفالية.

وقال جوش دامارو، رئيس إدارة المنتزهات في «ديزني»: نحن متحمسون لأن نرى العالم يعود إلى مستوى ما من الحياة الطبيعية.. ذلك ما يهمنا».