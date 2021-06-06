الكشف عن موعد خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

كشف مصدر طبي في مصر عن موعد خروج النجمة دلال عبد العزيز من المستشفى الخاص الذي تتلقى فيه الرعاية الصحية.

وقال المصدر إن من المقرر أن تخرج الممثلة من المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، خلال الأسبوع الجاري، ما لم تتدهور حالتها الصحية مرة أخرى.وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تعاني، خلال الأيام الماضية، من آثار فيروس كورونا المستجد والتي تحدث لبعض الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تحديدًا، حيث تسبب كورونا في تليف في الرئة. الأمر الذي تسبب في بقائها داخل المستشفى لفترة أطول من الطبيعي.

وأشار المصدر إلى أن هناك برنامج طبي خاص للفنانة المصرية الكبيرة بعد الخروج من المستشفى، يتضمن أدوية خاصة ونظام علاج طبيعيا مخصصا لحالتها الصحية مع كبر السن ومعاناتها من بعض الأمراض المزمنة والسمنة، مشيرا إلى أن البرنامج الطبي مقرر أن يكون لمدة 3 شهور بعد الخروج من المستشفى.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في تحسن مستمر خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يراعي الجميع عدم إخبارها بوفاة زوجها ورفيق عمرها الفنان سمير غانم لحين خروجها من المستشفى.