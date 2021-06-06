يقتل مالكة الشقة وجاره ثم ينتحر.. لهذا السبب!

أقدم رجل على قتل شخصين بالرصاص قبل أن ينتحر، اليوم الأحد، بسبب ما يعتقد أنها خلافات في إحدى الجزر اليونانية.

وقالت الشرطة إن الرجل أطلق النار على الضحيتين قرب فندق في جزيرة «كورفو».

وذكرت الشرطة في بيان أنّ الرجل البالغ 67 عاماً أردى بالرصاص امرأة تبلغ 60 عاماً ورجلاً يبلغ 63 عاماً ببندقية صيد قبل أن يقتل نفسه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرجل أطلق الرصاص على مالكة الشقة التي يسكن بها وعلى جاره بسبب تهديدها بطرده، على الأرجح.

وأفاد مصدر في الشرطة في العاصمة اليونانية أثينا «تلقينا بلاغاً عن حادث إطلاق نار قرب فندق» في منتجع «داسيا» الساحلي.

وقال شاهد، عبر الهاتف، إن رجلاً يونانياً أطلق النار على شخصين قبل أن يقتل نفسه في المنتجع.

وأضاف، شرط عدم الكشف عن اسمه، «توفي الشخصان إثر إصابتهما وقتل مطلق النار نفسه»، موضحاً «رأيت الجثث في قطعة أرض فارغة بجوار غرفة مستأجرة».

كان هناك تضارب حول جنسية الضحايا، إذ قال تلفزيون «إيه آر تي»، في البداية، إنهما زوجان فرنسيان.

وأوضح مصدر في الشرطة أن أحد الضحيتين يوناني كان يعيش في فرنسا.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين نزلاء الفندق.