زوجة الأمير هاري تضع مولودة.. فما اسمها؟

وضعت ميجان دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، مولودها الثاني وجاء بنتا، أول أمس الجمعة.

وأطلق الزوجان على المولودة الجديدة اسم «ليليبيث ديانا» وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والأميرة ديانا والدة هاري.

وقال السكرتير الصحفي للزوجين اليوم الأحد: «من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميجان مولودتهما ليليبيت... إلى العالم».

وأضاف: «ليلي ولدت يوم الجمعة 4 يونيو في الساعة 11:40 صباحا تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى«سانتا باربارا» في سانتا باربارا بكاليفورنيا».

وقال الزوجان في بيان «لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز».

وأضاف البيان أن ماركل والمولدة، التي تزن حوالى 3,5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني، «تتمتعان بصحة جيدة».

وكتب هاري وميجان «هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله».

وانسحب الأمير هاري (36 عاما)، وهو السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميجان ماركل من العائلة الملكية منذ أبريل 2020.

ويعيش هاري وميجان مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجليس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي «نتفليكس» و«سبوتيفاي».