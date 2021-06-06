دولة عربية تنفذ أكبر عملية مسح سمعي للأطفال الأجانب

عبدالله أبو ضيف

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية إجراء المسح السمعي لـ«4215» طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي تعد مبادرة رئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: إنه تم إجراء المسح السمعي لـمليون و644 ألفًا و438 طفلاً حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وكشفت الوزارة أنه تم تحويل 99 ألفًا و118 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 9 آلاف و356 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشارت إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.