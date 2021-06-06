لامبورجيني كهربائية من الخشب !

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يحقق الآباء المعجزات ويصنعون ما بوسعهم لإسعاد أبنائهم، ومثل كل الأطفال حول العالم، راود حلم طفلا فيتناميا بامتلاك سيارة من أحدث طراز، حتى يضرب بها الشوارع ويخوض المغامرات برفقتها.

وما كان من الأب الفيتنامي Truong Van Dao إلا أنه صنع بيديه سيارة لامبورجيني Lamborghini Sian Roaster ، ولكنها خشبية وتتناسب مع حجم طفله الصغير حتى تتوافق مع حجم أحلامه الصغيرة.

وبدأ ترونج فان داو في صناعة نموذج مصغر من فكرته الجنونية، حيث احتوت على موتور صغير لتحريكها عبر الشوارع المحيطة، وبعد خمسة وستين يومًا صنع النموذج الأكبر الذي احتوى على موتور أكبر بقليل يمكنه الوصول إلى سرعة 25 كم في الساعة.

واستغل الأب كل الأشجار المهملة التي تحيط بمنزله لصناعة اللامبورجيني الخشبية، بعد إعادة قصها وتهذيبها لتكون مناسبة للسيارة الصغيرة، ولم يكتف الصانع الفيتنامي الماهر بالشكل الخارجي للسيارة، وإنما حرص على إضافة بعض الكماليات حتى يشعر طفله وكأنه في سيارة حقيقية.

حيث تحتوي السيارة على شاشة لعرض عداد السرعة واختارها ملونة ليحبها الطفل الصغير، وكذلك هناك أضواء LED والأبواب التي تفتح لأعلى المعروفة بأبواب المقص لمزيد من الواقعية على السيارة الفارهة، وأخيرًا وضع عليها العلامة التجارية لسيارة لامبورجيني V12 .

وبعد التأكد من كل شيء أخذ الأب السيارة في جولة مع ابنه، ومن متابعة قناته الخاصة على موقع يوتيوب تبين أنها ليست السيارة الخشبية الأولى، وإنما هناك بعض التجارب الأولية لسيارات أخرى من علامات تجارية متعددة، وقد وثق صناعة سيارة ابنه في مجموعة من الفيديوهات عبر قناته الخاصة.