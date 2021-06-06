تيشيرت لدعم ضحايا الحروق

ابتكرت مؤسسة مصرية متخصصة في علاج الحروق بمصر، مشروعًا يهدف للترويج لعملها والتوعية بأهمية مساعدة ضحايا الحروق وذلك من خلال التعاون مع ماركة الأزياء Jicarus.

واختارت مؤسسة أهل مصر قمصانا تحمل شعار "الإنسانية تحترق"، كوسيلة لدعم ضحايا الحروق، وإنهاء وصمة العار التي تلحق بهؤلاء الضحايا لبقية حياتهم، ولا يتخط سعر القميص الـ 15 دولار فقط.

وساهم التصميم التجريدي لماركة الأزياء Jicarus في تسليط الضوء على معاناة ضحايا الحروق وشجع على شراء القميص بعد انتشار تصميمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد أن تأكد رواد هذه المواقع أن الربح يذهب لعلاج الضحايا بنسبة 100%.

شارك عدد من المشاهير في دعم الحملة، من بينهم الممثلة التونسية عائشة بن أحمد، والمطربة المصرية هلا رشدي ذات التأثير الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض مقدمي البرامج الرياضية المصرية، وبعد شراء القميص الذي يحمل شعار الإنسانية تحترق ارتداه هؤلاء المشاهير ونشروا الصور على حساباتهم الشخصية على المواقع المختلفة، مما آثار اهتمام متابعيهم.

وتفاعل هؤلاء المتابعون وانتقلت الفكرة الإنسانية منهم إلى آخرين حتى نالت الفكرة استحسان الكثيرين وبدأت الأسئلة تثار حول طريقة الحصول على هذا القميص للمساعدة في التوعية بالقضية الإنسانية الخاصة بالوصم الذي يلاحق ضحايا الحروق بعد إصابتهم.

يذكر أن مؤسسة أهل مصر غير الربحية، هي المستشفى الأولى من نوعها في مصر وشمال إفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط أيضًا، حيث تخصص عملها بالكامل لعلاج الحروق فقط، ولذلك حرص على دعم رسالتها الكثير من المؤثرين والمشاهير في العالم العربي.