وفاة آخر مشارك في تحرير أسوأ معسكر نازي

أكد متحدث باسم الجالية اليهودية في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، اليوم الأحد، وفاة، آخر من تبقى على قيد الحياة من القوات المشاركة في تحرير أسوأ معسكر نازي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأوضح المتحدث أن ديفيد دوشمان، الذي شارك في تحرير معسكر «اوشفيتس» النازي سيئ السمعة توفي ليلة الجمعة/ السبت قبل الماضية عن عمر 98 عاماً في أحد المستشفيات في ميونخ.

وكانت الجالية منحت دوشمان العضوية الشرفية في عيد ميلاده الأخير.

يذكر أن دوشمان كان ينحدر من الاتحاد السوفييتي السابق وشارك كسائق دبابة في معارك، من بينها معركة مدينة ستالينجراد في الاتحاد السوفييتي السابق.

وفي السابع والعشرين من يناير 1945، هدم بدبابته سور معسكر «اوشفيتس» النازي وكان عمره آنذاك 21 عاماً.

بعد انتهاء الحرب، عمل دوشمان مدرباً للمنتخب السوفييتي للسيدات لرياضة المبارزة في الفترة بين 1952 حتى 1988.

وكان دوشمان يزور المدارس بوصفه شاهداً على العصر، حيث كان يروي قصته للتلاميذ.