قطيع من الأفيال يتجول في ضواحي مدينة صينية

قالت الحكومة المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، اليوم الأحد، إن قطيعا من 15 فيلا آسيويا بريا يتجول في ضواحي مدينة كونمينج، حاضرة المقاطعة.

وقال المقر الميداني الذي يتتبع قطيع الأفيال، إن القطيع ارتحل 12.1 كم أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك حتى الساعة 3:10 من بعد ظهر يوم السبت الماضي، للوصول إلى بلدة شييانج ذاتية الحكم لقومية يي في حي جيننينج بمدينة كونمينج.

وأضاف المقر أنه سير يوم السبت 14 طائرة بدون طيار لتتبع القطيع، وحشد 510 أشخاص وأكثر من 110 مركبات لسد الطريق أمام القطيع وتوجيهه نحو الجنوب الغربي.

وارتحلت الفيلة حوالي 500 كيلومتر من موطنها في الغابات في ولاية شيشوانغباننا ذاتية الحكم لقومية داي قبل وصولها إلى مدينة كونمينج ليل يوم الأربعاء.