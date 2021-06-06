مفاجآت جديدة في "مغارة علي بابا" بمصر

شعبان بلال (القاهرة)

تواصل جهات التحقيق في مصر ولجان متخصصة عمليات فحص مضبوطات أثرية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات وغيرها في شقة سكنية في حي الزمالك جنوب القاهرة، حيث تواصلت المفاجآت في القضية التي حازت على اهتمام المصريين خلال الأيام الماضية.

وتصدرت هذه الواقعة، التي عُرفت إعلاميا بـ "مغارة علي بابا"، اهتمام المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشاف مجوهرات وذهب وقطع أثرية وأحجار كريمة في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك جنوب العاصمة القاهرة بسبب محتوياتها النفسية التي تتخطى قيمتها مليار جنيه مصري وتعود لعصور مختلفة.

وكشفت مصادر، في وزارة الآثار المصرية لـ "الاتحاد"، عن أن عمليات الفحص الأولية كشفت عن وجود مدخل سري جديد داخل الشقة عبارة عن باب متفرع من إحدى الغرف يؤدي إلى قطع أثرية ومجوهرات وأحجار كريمة نادرة، مشيرة إلى استمرار عمليات الفحص للقطع الأثرية ومعرفة هويتها.

وتوقعت المصادر الإعلان عن تفاصيل ونتائج عمل لجان الفحص المشكلة من وزارات العدل والآثار والمالية خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام من الجهات المعنية بالتحقيق في القضية بصورة دقيقة.

وفي وقت سابق، أكد مالك الشقة المستشار أحمد عبد الفتاح أنه ينتمي إلى عائلة عريقة، وأن الأوسمة والنياشين تخص أسرته معظمها متوارثة، مشيرا إلى شراء بعضها من مزادات رسمية أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة.

وأضاف عبد الفتاح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ملكية الشقة المضبوطة تعود إليه، موضحا أنه نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوا في مجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941.

وقادت الصدفة أجهزة تنفيذ أحكام القضاء في مصر إلى اكتشاف هذه المقتنيات الأثرية، حيث كانوا في طريقهم إلى تنفيذ حكم قضائي على أحد الأشخاص يُدعى كريم وهو نجل المستشار أحمد عبد الفتاح ليكتشفوا وجود آلاف المقتنيات من مجوهرات وقطع أثرية وأحجار كريمة وتحف فنية.