«الأقصر السينمائي» يحتفل بيوم أفريقيا



سعيد ياسين (القاهرة)

احتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بيوم أفريقيا. وشهد الاحتفال حضور 150 شاباً وفتاة. وعرض نادي السينما الأفريقية، بالتعاون مع سينما «زاوية»، فيلم «الأرض» النسخة المرممة، مترجمةً بالإنجليزية للوفود المشاركة، كما عرض الفيلم التسجيلي «أنشودة الوداع».

وعقب عرض الفيلمين، تحدث المخرج يسري نصر الله عن الفيلمين، وأسهب في التفاصيل عن تجربة فيلم «الأرض» ليوسف شاهين، وتناقش عدد كبير من الشباب الأفريقي والآسيوي ومن أميركا اللاتينية معه حول الفيلم ومضمونه ورسائله المهمة، وتم توزيع مطبوعات عن السينما الأفريقية لكل الحضور باللغات الإنجليزية والفرنسية، تخص الدورات العشر لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وكشف السيناريست سيد فؤاد عن أن اختيار «الأرض» جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجهه الوطني وترسيخه لفكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره.

وقالت عزة الحسيني: إن اختيار يوسف شاهين جاء لكونه نموذجاً للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه، الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق إلى موضوعات عالمية إنسانية، ووجود المخرج يسري نصر الله ليحاضر جاء لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام، ولرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.