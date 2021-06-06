هكذا حاولت عصابة غسل أموال تجارتها في المخدرات بخدعة شيطانية في مصر



أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت الأمن المصري عن خدعة شيطانية نفذها تشكيل عصابي تخصص في غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات، بتعاملات 280 مليون جنيه في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، على الرغم من وجود اثنين من أفراده في السجن.

وفي التفاصيل، كشفت إدارة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة المصرية عن تجارة - 4 أشخاص، اثنان منهم محبوسان في عدة قضايا، وجميعهم لهم معلومات جنائية - في المخدرات وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل أموال حصيلتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأوضح الأمن أن التشكيل العصابي أسس أنشطة تجارية، واشترى عقارات وأراضي بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 280 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.