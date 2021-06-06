الأزهر يُنظّم مسابقة في الفن لمكافحة الكراهية والعنصرية

أحمد شعبان (القاهرة) أعلن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، عن تنظيم مسابقة للشباب المُسلمين والمسيحيين، لعمل لوحة تشكيلية تحمل رسالة إنسانية تعمل على تعزيز مكافحة الكراهية والعنصرية، وتعزيز التماسك المجتمعي وتقوية أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد وإعلاء قيم الحوار بينهم.



وأكد الدكتور كمال بريقع مدير مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ"الاتحاد" أن هذه المسابقة تهدف إلى توجيه طاقات الشباب وتحفيز قدراتهم الإبداعية لإنتاج أعمال فنية تُسهم في مكافحة التمييز والكراهية، وتحث على التآخي الإنساني وتعزيز التعايش السلمي بين أبناء الوطن جميعاً وتحقيق مبادئ الأخوة الإنسانية.



وأشار مدير مركز حوار الأديان بالأزهر، إلى أن المسابقة تأتي في وقت نُشاهد فيه تفشي جرائم التمييز والتطهير العرقي والعنصري في العديد من المجتمعات، فضلاً عن ظهور كثير من المصطلحات التي أصبحت متداولة بشكل واسع في القرن الحالي مثل "الإسلاموفوبيا"، و"الزينوفوبيا"، وبما تنطوي عليه هذه المصطلحات من إقصاء للآخر والحض على العنف والكراهية ضد المختلفين.



ونوه "بريقع" إلى أن الاشتراك في المسابقة مُتاح للشباب المسلم والمسيحي بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مما يؤكد أن الأزهر الشريف هو بيت وإرث حضاري وثقافي للمصريين وللأمة العربية والإسلامية على السواء، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن تطور المجتمعات وتقدمها في ظل تفشي الكراهية بين أبنائه، وفِي ظل غياب وعي المواطنين بأهمية التماسك المجتمعي والتعاون بينهم جميعاً على اختلاف أديانهم وأعراقهم وألوانهم وألسنتهم.

وشدد "بريقع" على الاهتمام بالشباب في هذه المسابقة لأنهم عنوان الأمم، ويمثلون عَصّب المجتمعات وعماد تقدمها، وهم من سيحملون الراية في المستقبل، وانطلاقا من أن غرس القيم الإنسانية في قلوب الشباب يُعزز استقرار المجتمعات، ويخلق حالة من التماسك والتعاون بين أبنائه، ويزيد من وعي الشباب بقضايا الأوطان، ويُسهم في تحملهم للمسؤولية وتبوأهم مواقع الصدارة في المجتمع.



وحدد مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، وفق بيان صادر عنه، شروط المشاركة في المسابقة بأن لا يقل عمر المشاركين عن 15 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً، وأن يتم تنفيذ اللوحة الفنية بأبعاد 70 سم عرض و100 سم طول، وأن يكون محتوى العمل متطابق مع الهدف من المسابقة.



ودعا المركز المهتمين من الشباب لتسجيل مشاركاتهم عبر الرسائل بالصفحة الفيس بوك الخاصة بالمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن يكون آخر موعد لتلقي الأعمال المشاركة 15 سبتمبر 2021.



كما حدد المركز جوائز الفائزين في المسابقة بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على شهادة تقدير بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على شهادة تقدير بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، كما يحصل الفائز بالمركز الثالث على شهادة تقدير بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها ألفي جنيه.



يُذكر أن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف يعود في تأسيسه إلى القرار الذي أصدره فضيلة الإمام الأكبر بإعادة تشكيل المركز، وجعل تبعيتَه له مباشرة، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة تدفع بالحوار الفكري والديني والحضاري مع أتباع الأديان والحضارات الأخرى إلى الأمام، وللتأكيد على أنه لا سبيل للتعارف والتعايش إلا بالجلوس على مائدة الحوار، وفتح قنوات اتصال بين مركز الحوار بالأزهر والمراكز المهتمَّة بالحوار في مختلف دول العالم، تشجيعاً على التفاهم والتعايش وقبول الآخر.